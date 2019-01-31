Минкомсвязи ждет от региональных каналов заявок на цифровые "врезки"

До конца месяца Минкомсвязь ждет от региональных каналов "заявок" на цифровые врезки. "Если большинство из них скажет, что у них денег и на "врезку" в эфир Общественного телевидения России" (ОТР) нет, то о чем дальше разговаривать", - сказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, комментируя возможность создания третьего регионального мультиплекса.

"Мы ко всем каналам обратились с указанием экономических параметров, которые необходимо выполнить для вещания 4 часов (по два часа две врезки) в эфире ОТР. Это на порядок дешевле, чем третий мультиплекс. Если мы увидим, что денег нет и на это, то о третьем мультиплексе и разговаривать бессмысленно", - сказал Волин.

Он, конечно, не исключил, что запуск третьего мультиплекса возможен в будущем, "однако сейчас для него нет ни доступных частот, ни необходимых денег".

Ранее глава Минкомсвязи Николай Носков называл стоимость вещания во врезках и в региональном мультиплексе. Примерно по 40 миллионов рублей единоразовый взнос и 30-35 миллионов рублей ежегодный платеж для вещания во врезках.

Минкомсвязь исходит из того, что в этом проекте будут участвовать все региональные телеканалы (81), которые сейчас вещают на 21-й кнопке. А вещание регионального цифрового пакета (мультиплекса), например, в Ненецком автономном округе будет стоить около 106 миллионов рублей в год, в Калининграде - 213 миллионов рублей, в Свердловской области - 418 миллионов рублей, в Белгородской - 230 миллионов рублей.