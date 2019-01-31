Набиуллина рассказала об агрессивном переманивании клиентов санируемого МИнБа

Банк России беспокоит практика агрессивного переманивания банками клиентов и распространение ложной информации о конкурентах, сказал глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия" в подмосковном пансионате "Бор".

По ее словам, сразу же после объявляения о санации Московского индустриального банка другие вполне респектабельные банки стали не просто переманивать клиентов МИнБа, но и запугивать их, что банк вот-вот лишится лицензии и они потеряют свои деньги.

Банк России решил санировать МИнБ через Фонд консолидации банковского сектора, взяв на себя гарантию исполнения обязательств банка, его клиентам с самого объявления о санации уже ничего не угрожало.

"Я не буду сейчас называть эти банки, но если это будет продолжаться, мы будем публично говорить о тех банках, которые переманивают таким образом клиентов друг у друга, - предупредила Набиуллина. - Такая "конкуренция" вредит всему банковскому сектору. Когда на таких переманиваниях пытаются зарабатывать менеджеры клиентских офисов, это игра с доверием людей к банковской системе".

Такой же разрушительный эффект для сектора в целом имеет мисселинг. "Разочарованные клиенты уходят не из конкретного банка, а вообще из банковской системы", - сказала Набиуллина. Очевидный пример, по ее словам, - это продажи банками полисов страхования жизни, ЦБ был вынужден установить специальные правила информирования потребителей и ответственность за недобросовестные продажи этого подукта.

"Нам хочется верить, что рынок в состоянии сам решить эту проблему, потому что иначе ее придется решать через регулирование со всеми его издержками", - заключила Набиуллина.