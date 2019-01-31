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31.01.2019,  
12:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Новый противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами создадут в РФ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские конструкторы продолжают разрабатывать новые противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами. Более подробная информация по этим проектам засекречена в интересах национальной безопасности.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Об этом на 43-х академических "Королевских чтениях" сообщил первый заместитель генерального директора Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Вячеслав Мартынов, пишет газета "Красная звезда". В докладе он отметил, что специалисты по-прежнему трудятся над тремя главными направлениями, одно из которых - создание новых перспективных ракетных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами.

Подробности Вячеслав Мартынов не сообщил. Однако отметил, что "НПО машиностроения" занимается изготовлением и размещением крылатых ракет четвертого поколения. Их будут использовать для поражения ударных корабельных группировок противника в условиях сильного радиолокационного, радиоэлектронного и огневого противодействия.

Кроме того, специалисты занимаются поддержанием боеспособности уже созданных комплексов "Базальт", "Гранит", "Малахит".

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