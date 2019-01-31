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1 февраля 2019 г. 11:35
"Родина"
Текст: Сергей Емельянов (ведущий рубрики)
Родина - № 2(219)

"Кошка вызвался принести унтер-офицера..."

О чем писал наш журнал в феврале 1879 года

Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В наступившем юбилейном году мы перелистаем вместе с вами, дорогие читатели, пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого...

ТЕМА НОМЕРА

"Истинное происшествие" с Ольгой Степановной

Февральский номер "Родины" открывается неожиданно - литературным рассказом "Дочь камердинера" (подзаголовок "Истинное происшествие") о 25-летней гувернантке Ольге Степановне. Войдя в богатый дом, она сумела перевоспитать всех его заносчивых обитателей благодаря своему трудолюбию, деликатности и высокой нравственности.

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

"Ночные вылазки под Севастополем"

"В особенности много ходило рассказов про матроса Петра Кошку... После одной из вылазок, бывших в январе 1855 г., в неприятельских траншеях остался убитым один из флотских унтер-офицеров. Неприятель-англичанин замерзший труп выставил наружу, прислонив его к насыпи. Обидно показалось нашим матросам такое глумление над трупом, и унтер-офицера-то этого знали за хорошего человека; жалко им стало, что за храбрость его, вместо награды, досталось ему такое позорище. Вот Кошка и вызвался сходить и принести этого унтер-офицера.

Фото: Артемий Гордеев
Путешествие по истории и страницам первого номера "Родины"

Перед рассветом Кошка надел грязный серый мешок, чтобы его не так легко было отличить от земли, и пополз, часто залегая и останавливаясь, чтобы неприятель не заметил. Пока он так полз, стало светло; в это время Кошка дополз до стенки развалившегося хутора, откуда до трупа оставалось еще 100 шагов, но самых опасных. Кошка, засев за стенкой, решил дождаться вечера.

Наконец после слишком длинного дня наступил вечер. Кошка улучил минуту, когда англичане стали сменяться в траншеях, пополз дальше; добравшись до трупа, он быстро вскинул его спиной себе на спину и бросился с ним бежать на свою батарею. Англичане сразу не поняли, что такое случилось и кто бежит, и открыли огонь только тогда, когда Кошка был на половине дороги; пять пуль попало в труп; Кошка же благополучно достиг своей батареи".

ДОРОГИ РОДИНЫ

"Корелы"

"Нравственность и целомудрие корелов не имеют ничего подобного. Преступления против чужой собственности составляют здесь совершенно исключительные явления. Об убийствах рассказывают только предания. Но самая выдающаяся черта их - отсутствие пьянства, этой разлагающей язвы славянской расы. Во всей Корелии существует только один кабак в Паннозере. Сверх того, корелы трудолюбивы и мягки. У них неизвестно семейное самодурство; деспотизм мужа и отца, благодаря исторически сложившимся условиям их быта, представляется неслыханным явлением".

ЗАГАДКИ РОДИНЫ

"Обманы зрения"

"Начнем прежде с самого характерного и резкого оптического обмана - с так называемого марева или миража. Мираж есть атмосферное явление природы, вполне подчиненное физическим законам последней. Наблюдается оно во всех странах земного шара, на суше и на море, но чаще всего в степях и пустынях жарких стран, как, напр., в Африке, в Сахаре и преимущественно в полдень, в самое жаркое время дня".
Как праздновали Татьянин день 135 лет назад

Номер допущен к печати цензурой - 20 февраля 1879 года.
Место печатания - Санкт-Петербург.
Объем - 78 страниц.
Подписная цена - 25 коп. за номер
(без стоимости пересылки).
2 руб. за 12 номеров.
Периодичность - ежемесячник
Редактор - В. Захаров

Темы дня:
#журнал Родина
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