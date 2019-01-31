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31.01.2019 / 12:38
Коллекция
Omega возрождает легендарный механизм Calibre 321
Calibre 321, версия 2019 года. Фото: Omega
Calibre 321, версия 2019 года. Фото: Omega

Популярность к этому уникальному механизму пришла еще в 1940-х годах - в первую очередь, его отмечали за исключительной красоты дизайнерское решение. Главной отличительной особенностью Calibre 321 стало монолитное колонное колесо: наличие этой детали обычно предполагает повышенную точность в конфигурации и дизайне механизма. Со временем технические достоинства были подкреплены впечатляющей историей: Calibre 321 в разные годы становился частью многих знаковых моделей. Например, таких, как испытанных и высоко оцененных NASA Speedmaster ST 105.003: в 1965 году вместе с американским астронавтом Эдом Уайтом они покоряли открытый космос, или Speedmaster ST 105.012, ставшие первыми часами, побывавшими на Луне.

Оригинальный Calibre 321. Фото: Omega

Возрождение Calibre 321 готовилось в полной секретности на протяжении двух лет: в этих целях Omega отобрал команду экспертов, в состав которой вошли не только опытные мастера и знатоки часового дела, но также исследователи и историки.  Для воссоздания механизма было собрано большое количество оригинальных чертежей и исторических данных. Параллельно разработчики активно применяли цифровые технологии: в частности, для сканирования подлинного экземпляра часов Speedmaster ST 105.003: в 1972 году во время миссии "Аполлон-17" их надевал астронавт  Юджин "Джин" Сернан, последний человек, ступивший на поверхность Луны.
Примечательно, что проект был обозначен как "Alaska 11" - точно такое же кодовое название использовалось в 1960-х годах при разработке моделей Speedmaster для NASA. При этом для работы над Calibre 321 отведена отдельная специально оборудованная мастерская, а сборку каждого механизма будет осуществлять строго один и тот же мастер.

 

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