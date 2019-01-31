Прогноз: По итогам 2019 года в РФ останется меньше 400 банков

В 2019 году российский банковский рынок покинут еще как минимум 50 игроков. Такой прогноз содержится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА". В результате в России останется меньше 400 банков, отмечают аналитики.

Сокращение числа игроков на банковском рынке будет результатом не только деятельности ЦБ. Некоторые кредитные организации могут сдать лицензию добровольно, еще часть будут поглощены более крупными структурами. "Основной интерес для покупателей будут представлять региональные банки, обладающие сильным брендом, стабильной клиентской базой и разветвленной офисной сетью", - полагают авторы исследования.

По их мнению, бенефициарами такого процесса станут преимущественно банки с госучастием.

Между тем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в декабре 2018 году говорила, что регулятор поддерживает подход Федеральной антимонопольной службы, касающийся ограничения сделок по покупке частных банков государственными.