Разработаны стандарты продажи небанковских продуктов

Отраслевые банковские ассоциации разработали для своих участников стандарты, которыми нужно руководствоваться при продаже клиентам небанковских продуктов и услуг.

Как сообщает РБК, необходимость появления таких стандартов вызвана массовым недовольством клиентов финансовых организаций, которым под видом банковских услуг навязывают небанковские. Например, договоры страхования жизни. Но в отличие от самих страховщиков, обязанных информировать потребителей об особенностях и возможных рисках своих продуктов, банки сегодня делать это не обязаны. В результате ожидания клиентов от финансового продукта или услуги не соответствуют тому, что они получают в действительности.

Стандарты станут добровольными для финансово-кредитных организаций, входящих в ассоциацию банков "Россия" и Ассоциацию российских банков (АРБ). Они предусматривают, что предоставляемая клиенту информация о небанковском продукте должна быть простой для понимания, без искажений, двусмысленности и без использования специальных финансовых терминов. Предоставляться вся информация должна бесплатно.