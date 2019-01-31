Африканский воздух поднимет температуру в Москве

Оттепель в столице простоит почти всю будущую неделю. В отдельные дни температура прогреется до 5 градусов тепла. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре РФ.

По расчетам специалистов, новую волну тепла принесет мощный циклон из Северной Африки. Пройдя над Средиземноморьем, он доберется до центра нашей страны. Под его воздействием в столице потеплеет днем до +3...+5 градусов, что может потянуть даже на рекорды. Ведь среднесуточная аномалия составит до 10 градусов. Впрочем, кроме тепла, москвичей ждут новые снегопады и даже дожди. На дорогах будет гололедица, снежный покров продолжит сокращаться, а вот сосулек на крышах домов прибавится.

К слову, в ближайшие выходные дни температура в Москве ожидается не слишком комфортная: в субботу около нуля, в воскресенье не выше 3 градусов тепла. В ночные часы в столице не ниже -4, по области - до 7 градусов мороза. Временами будет идти снег, на дорогах скользко.

Кстати

Максимально воздух прогревался 2 и 3 февраля в столице до +4,5 (в 1885 году) и +4,2 градуса (в 2002 году), соответственно. А в 1967 году на термометрах в эти дни календаря было -31,3 и -31,9 градуса.