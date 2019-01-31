Коммунальщики начали обработку дорог противогололедными средствами

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в столице началась потивогололедная обработка дорог, тротуаров и пешеходных зон.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал "РГ":

- Сейчас в городе плюсовые температуры, но после 18:00 ожидается переход температуры через ноль в сторону слабоотрицательных значений.

По его словам, под особый контроль коммунальных служб взята обработка противогололедными материалами на основе мелкогравийной крошки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и объектам социальной сферы.

Продолжается в городе и круглосуточная работа по уборке и вывозу снега.

По информации Петра Бирюкова, на этом задействовано 10,5 тысячи единиц специализированной дорожно-уборочной и погрузочной техники.