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31.01.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Квартиру психиатра из "Битвы экстрасенсов" обокрали на миллион рублей

Текст: Иван Петров
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Продавцы картошки, обходившие на севере столицы квартиры москвичей с навязчивым предложением приобрести у них овощи, оказались ворами. Жертвой воришек стала квартира известного психолога-криминалиста Михаила Виноградова. Многим он стал известен после своего участия в качестве эксперта в популярной телепередаче "Битва экстрасенсов".

Как сообщил "Российской газете" источник в правоохранительных органах, в полицию днем 30 января обратился 38-летний сын психиатра. Он сообщил, что в дверь отцовской квартиры, расположенной в доме в районе Аэропорт, позвонили двое неизвестных. Они предложили купить у них картофель. Мужчина согласился и пустил их в квартиру. Один из незнакомцев попросил попить воды. Тогда заявитель пошел с ним на кухню. Видимо, в этот момент второй мужчина зашел в спальню и украл из шкафа 990 тысяч рублей. По словам пострадавшего, именно после визита продавцов картошки деньги пропали.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По данному факту полицейские уже возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ о краже. В настоящее время устанавливаются личности преступников, проверяются камеры видеонаблюдения. После чего будут организованы следственно-оперативные мероприятия по розыску злоумышленников.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт такой кражи, не уточнив при этом личности потерпевших и заявителя.

Михаил Виноградов является создателем и главой Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, инициатором организации и руководителем некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов РФ". С 2007 года выступал экспертом на телешоу "Битва экстрасенсов".

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