Назначен глава департамента региональной безопасности Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового руководителя департамента региональной безопасности Москвы. Им стал Владимир Регнацкий, который прежде был начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Распоряжение на этот счет опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В документе говорится, что служебный контракт с Регнацким заключен на срок полномочий мэра Москвы.

В Москве 50-летний Владимир Регнацкий работает с 1989 года. С этого момента по 2013 год прошел путь от командира взвода до военного комиссара города. В 2013-м же году его назначили начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей, пост которого он и занимал до сих пор.

Напомню, занимавший должность руководителя департамента Владимир Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни из-за проблем с сердцем.