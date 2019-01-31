Шубу, похищенную параллельно с картиной Куинджи, до сих пор не нашли

Шубу, которую украли из гардероба Третьяковской галереи в минувшее воскресенье, до сих пор не нашли. Напомним, особое внимание к этой краже вызвано тем, что шуба была похищена параллельно с картиной Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Изначально полицейские приехали в Третьяковку по вызову об исчезновении мехового изделия из гардероба. А по прибытию и отсмотру видеокамер наблюдения обнаружили еще и похищение полотна со стены экспозиции.

Главный вопрос, который выясняют полицейские, это связаны ли кражи шубы и картины между собой или это просто совпадение по времени, и воры действовали обособленно друг от друга. В первом случае не исключается, что кража шубы была отвлекающим маневром.

Напомним, следователи считают, что у задержанного по обвинению в хищении картины были сообщники. Сам задержанный пока никого не сдает. Его в настоящее время отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. По решению суда Чуприков арестован на 2 месяца на период расследования.

Резонасное преступление произошло в минувшее воскресенье. Картину знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на глазах у посетителей выставки вынес мужчина. Оперативникам ФСБ и полиции удалось в течение суток задержать подозреваемого в дерзком похищении. Его нашли спящим дома в поселке Заречье Одинцовского района. Картину обнаружили на соседней стройке. Ее состояние позже эксперты признали удовлетворительным, то есть, похититель не повредил ее при транспортировке. Вчера представители МВД вернули картину владельцам - сотрудникам Русского музея.