Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве

Аренда самой дорогой квартиры в Москве подорожала в январе на 100 тыс. рублей. В результате, самая высокая арендная ставка составила 650 тыс. рублей в месяц - за эти деньги можно снять пятикомнатную квартиру в историческом центре Москвы. Об этом свидетельствует новый рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду, составленный аналитиками ИНКОМ-Недвижимость.

Лидером рейтинга стала квартира площадью 215 кв.м в 1-м Зачатьевском переулке в ЖК "Новая Остоженка" рядом со станцией метро "Кропоткинская". В квартире три спальни, кабинет, просторная гостиная с кухней, четыре санузла и две вместительные гардеробные. "Квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой от ведущих мировых производителей", - уточняют аналитики. Стоимость ежемесячной аренды - 650 тыс. рублей, в нее включена также аренда машино-места в подземном паркинге.

На втором месте по дороговизне оказалась четырехкомнатная квартира площадью 220 кв. м, которая сдается за 550 тыс. рублей в месяц. Жилье расположено в Б. Тишинском переулке рядом со станцией метро "Белорусская". Квартира уютная, в гостиной - камин, есть кабинет, гостевая комната и спальня. Дом охраняется, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

В тройке лидеров также квартира в Коробейниковом переулке площадью 220 кв. м. Жилье сдается за 500 тыс. рублей в месяц. В квартире четыре смежно-изолированные комнаты, по дизайну выполненные в дворцовом стиле. На каждом этаже в доме, где сдается жилье, по 2 квартиры. Машино-место в подземном паркинге бесплатно.

Четвертое место в рейтинге заняла квартира со стоимостью найма 450 тыс. рублей. "Трешка" площадью 141 кв. м находится в М. Каковинском переулке неподалеку от станции метро "Смоленская". В квартире есть студия, изолированная спальня и кабинет. Машино-место в подземном паркинге также входит в арендную плату.

Замыкает топ-5 четырехкомнатная квартира за 400 тыс. рублей в месяц в элитном ЖК "Дом на Покровском бульваре". Жилье площадью 138 "квадратов" расположено рядом со станцией метро "Курская". В квартире выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт, есть мебель и необходимая бытовая техника известных мировых брендов.