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31.01.2019 03:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ученик распылил перцовый баллончик в школе Подольска

В Подмосковье ученик седьмого класса распылил баллончик с перцовым газом в школе. В результате случившегося пострадали пять детей. Двое из них попали в больницу с ожогами глаз. Состояние госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное.

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Инцидент произошел на перемене в школе номер 34 Подольска. Комитет по образованию городского округа Подольск проводит в образовательном учреждении проверку, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ждет результатов проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Это не первый случай использования газового баллончика в школах. Буквально несколько дней назад в одной из школ Тулуна Иркутской области ученики также распылили газовый баллончик. В результате ЧП пострадали 14 школьников в возрасте от 10 до 14 лет. В конце прошлого года в уфимской школе №101 уроки сорвал десятиклассник, распыливший в здании перцовый баллончик. Восьмерых детей на "скорой" увезли в больницу на дополнительное обследование с признаками отравления. В сентябре прошлого года несколько человек пострадали в результате распыления перцового баллончика в школе Ростова.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Подольск
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