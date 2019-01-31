Каток в "Сокольниках" растаял из-за дождя

Каток с натуральным льдом "Гигант" в столичном парке "Сокольники" растаял из-за оттепели и дождя, сообщили "РГ" в пресс-службе парка.

"Сейчас каток закрыт для посетителей. Когда снова придут морозы, ледовое покрытие восстановят", - рассказали в пресс-службе.

При этом каток с искусственным льдом "Лед" продолжает работать в штатном режиме.

Ранее информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мосгорпарка" сообщало, что пришедшее в столицу потепление растопило лед на многих катках с натуральным льдом. Помимо "Сокольников", в лужи превратился лед на катках в саду "Эрмитаж", в парках "Северное Тушино", "Фили", Дружбы, Северного речного вокзала, усадьбе "Воронцово", а также ряде хоккейных коробок.