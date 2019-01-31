На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам синоптиков, в первый день февраля в северо-западной части Тихого океана и в западной части Берингова моря к берегам Камчатки придут волны высотой восемь-девять метров. В море шторм будет бушевать в течение суток, а в океане - до 4 февраля.

Кроме того, с 1 по 3 февраля в горных территориях Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов возможна опасность схода лавин.