Подарившая дочь знакомой хабаровчанка получила срок

Суд вынес приговор 23-летней жительнице Хабаровска, которая подарила свою новорожденную дочку знакомой. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

14 сентября прошлого года женщина родила девочку в одном из медучреждений города. А 18 сентября отдала ее знакомой, чтобы та воспитала девочку как свою дочь. Об этом узнали правоохранители.

В отношении хабаровчанки было возбуждено дело по пунктам б и з части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми - иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Во время следствия обвиняемая рассказала, что ребенок был нежеланным из-за ее тяжелого финансового положения.

Девочку сразу отняли у матери. Сейчас она находится в доме ребенка. Женщина написала отказ от дочери, решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Суд приговорил хабаровчанку к трем годам лишения свободы условно.