Погода нарушила движение на дорогах Хабаровского края и Сахалина

Из-за выпадения снега и образования гололеда на дорогах в Хабаровском крае с шести часов вечера 30 января запрещено движение пассажирских автобусов на участке автотрассы Хабаровск - село Лидога - поселок Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

"Ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий", - сообщается на сайте регионального УМВД.

Непогода нарушила транспортное сообщение и на дорогах Сахалинской области. Как отмечают местные правоохранители, утром 31 января было закрыто движение пассажирских автобусов на участках Южно-Сахалинск - Холмск, Южно-Сахалинск - Невельск и Южно-Сахалинск - Анива.

Несмотря на то, что движение личного транспорта в этих районах пока не запрещено, водителям рекомендуют до улучшения метеоусловий выбирать другие маршруты.