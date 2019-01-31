Режим ЧС ввели на мусорном полигоне под Читой после пожара

По рекомендации губернатора Забайкальского края Александра Осипова на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка, где произошло возгорание мусора, ввели режим чрезвычайной ситуации.

"Главная задача сейчас - скоординировать все силы и средства, сделать расчет их достаточности для локализации и ликвидации зоны горения", - цитирует слова главы региона пресс-служба краевого правительства.

Напомним, пожар на полигоне начался в ночь на 29 января. Место возгорания огородили, чтобы избежать распространения огня. Но полностью ликвидировать горение пока не удалось.

Сообщалось, что коллектив ОАО "Забайкалспецтранс", в чье ведение 11 января был передан полигон, занимается приведением территории в порядок. Но сделать это быстро не выходит, в связи с тем, что предприятие, отвечавшее за объект раньше, фактически не вело его обслуживание.