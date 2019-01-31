Сахалинские энергетики готовятся к борьбе с циклоном

В связи с надвигающимся циклоном в режим повышенной готовности перевели аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады Сахалинэнерго, сообщает пресс-служба предприятия.

По прогнозам синоптиков, метель и ветер до 30 метров в секунду обрушатся на Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Углегорский и Томаринский районы 1 февраля. Это может вызвать повреждения линий электропередачи.

Чтобы в случае необходимости быстрее справиться с последствиями стихии, в районах, на которые движется циклон приостановили все плановые ремонтные работы. Кроме того, энергетики разработали и согласовали с органами местного самоуправления и органами управления по делам ГО и ЧС план действий при ликвидации возможных аварий.

К борьбе со стихией готовы 41 аварийная бригада и 58 единиц автотранспортной и спецтехники. Установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.