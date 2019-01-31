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31.01.2019 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае возбуждено дело о гибели матери и детей при пожаре

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело возбуждено в СУ СК РФ по Хабаровскому краю по факту гибели людей при пожаре в частном доме села Маяк. Расследование ведется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Жилье с печным отоплением загорелось в ночь на четверг. Как ранее сообщало региональное ГУ МЧС, погибли четверо человек: мать и трое детей. Однако следственный комитет сообщает о трех погибших.

"После тушения обнаружены тела трех человек, предположительно, 47-летней женщины и двух ее детей (2013,2014 г.р.). Местонахождение ребенка 2018 года рождения устанавливается", - говорится на сайте ведомства.

Сожитель женщины доставлен в больницу с многочисленными ожогами.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Нанайскому району. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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