Марсель Шайдуллин - один из тех счастливчиков, кому удалось соединить профессию, он нефтяник, и хобби - живопись. Связала две далекие друг от друга сферы в прямом и переносном смыслах нефть. Марсель пишет картины о нелегком труде буровиков "черным золотом". Использует ее вместо краски, а иногда и вместе с ней. По его мнению, нефть придает краскам особый блеск и некое благородство. Причем колористика его полотен неодинаковая: в зависимости от месторождения нефть бывает разного цвета. На башкирских, например, она зеленоватая. Всего же различают до 15 ее оттенков - от почти черного до бесцветного. Чем не палитра?

Но рисовать нефтью получится не у каждого. Потому что в "чистом виде" она стекает с холста и не сохнет. Но даром что ли Марсель Шайдуллин учился в университете, а затем готовил буровые растворы? Научился разбираться в химических процессах. Поколдовав с разными веществами, он наконец нашел состав, который делает нефть краской, то есть она фиксируется на холсте и высыхает. Это ноу-хау он собирается запатентовать. Говорит, что в мире всего семь художников, пишущих нефтью, и у каждого свой секрет.

- Сюжеты рождаются на производстве. На вахте я живу в полевых условиях и изо дня в день наблюдаю завораживающие северные пейзажи, на их фоне возвышаются буровые вышки, по-своему очень красивые. Это вызывает такой душевный подъем и вдохновение, что хочется делиться увиденным с другими и показывать людей, которые трудятся, не щядя себя, в мороз и в жару, запачканные буровым раствором, смазкой, нефтью. Ведь обычный человек не знает, как добывается нефть, он только пользуется конечными продуктами переработки, а это практически все, что нас окружает, - говорит Марсель.

Марсель - профессиональный нефтяник с 13-летним стажем. После окончания Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) его распределили в нефтесервисную компанию, где он освоил несколько инженерных специальностей: буровые растворы, сопровождение бурового оборудования и телеметрия. Как художник Шайдуллин - любитель. Рисовал с детства, но возможности получить специальное образование в деревне Новые Балыклы Бакалинского района, где родился и рос Марсель, не было. А вот желание передавать свои эмоции и ощущения через визуальные образы всегда с ним. Художник замечает особенное в самых обычных вещах. Так, однажды взялся оттирать снегом запачканную нефтью спецовку и вдруг увидел в разводах настоящую картину - буровую вышку, рабочих вокруг нее, облака в небе, деревья.

Рисовать нефтью получится не у каждого. Потому что в "чистом виде" она стекает с холста и не сохнет

Взяться за кисть помог случай - три года назад Марселю в руки попала листовка с приглашением на курсы живописи. Он сходил на пробный урок и понял - это то, что нужно. После курсов жизнь разделилась на две части: производственную и творческую. Месяц - на вахте на Севере, месяц - в уфимской мастерской, которой служит одна из комнат дома.

- Мне часто говорят, что я неправильный вахтовик. "Правильные" в отпуске пьют, гуляют, развлекаются, а я рисую, - смеется Марсель.

Совершенно неожиданно он стал популярным: творчеством заинтересовались не только родные и знакомые. За неполный год у Марселя Шайдуллина прошло несколько выставок, начиная с профессиональной "Газ. Нефть. Технологии", где его работам отвели отдельное место, до проекта московского художника Михаила Рошняка "Нефть в квадрате" в Центре современного искусства "Облака". Организатор проекта "Любимые художники Башкирии" (Марсель участвует в нем в категории "Самородки") Наиль Махмутов помог провести выставку в УГНТУ. Нефтяника с талантом художника приглашают на телевидение и на выставки даже в другие города России.

Марселю нравится то, что он делает. Свои работы художник выкладывает в соцсетях, сопровождая небольшими текстами, в которых буквально раскрывает душу. Но, как это обычно бывает, именно искренность и вызывает волну "комментов", порой достаточно злых. Один профессиональный художник, например, откликнулся на одну из публикаций цитатой из Ильфа и Петрова: "Овсом оно, конечно, способнее!" Как реагировать на такие выпады?

- Для меня это комплимент. Если б это его не задело, не написал бы. Мы с ним пообщались в чате и теперь дружим, - рассказывает Марсель. - Иногда, правда, руки опускаются, но я стараюсь гнуть свою линию. Недавно в нефтяном университете подошел преподаватель и спросил: "Разве это искусство?" Я ответил: "Это мое искусство. Видите буровую вышку, людей, природу, машины и механизмы - это моя жизнь! И не только моя, половина республики так работает, и об этом надо писать".

Марсель Шайдуллин замахнулся на большее - он хочет возродить в изобразительном искусстве традицию социалистического реализма, воспевающую героику трудовых будней, "суровый стиль". В 90-е это стало не модно, и человек труда ушел не просто на второй план, а вообще пропал за горизонтом. Марсель считает: настало время воздать должное труженикам, в конце концов именно они создают материальные богатства и укрепляют мощь страны.

Не все профессиональные живописцы считают его выскочкой. Например, заслуженный художник Башкортостана Расих Ахметвалиев уверен, что стремление к творчеству необходимо поддерживать всегда, а вступившему на этот нелегкий путь он советует одно - работать не покладая рук, превращая окружающий мир в искусство.