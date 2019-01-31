Мордовия вошла в топ-5 регионов по приросту производства мяса птицы

Мордовия вошла в первую пятерку регионов, обеспечивших наибольший прирост мяса птицы в 2018 году.

В Министерстве сельского хозяйства РФ подвели итоги работы отрасли животноводства за минувший год.

По данным ведомства, в 2018-м в России производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 46,58 тысячи тонн и составило 6,7 миллиона тонн. В том числе в сельскохозяйственных организациях этот показатель вырос на 56,6 тысяч тонн и достиг 6,2 миллиона тонн.

Наивысший прирост производства птицы обеспечен предприятиями АПК Тамбовской, Пензенской областей, Ставропольского края, а также Республик Марий Эл и Мордовия.