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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовия вошла в топ-5 регионов по приросту производства мяса птицы

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Мордовия вошла в первую пятерку регионов, обеспечивших наибольший прирост мяса птицы в 2018 году.
Фото: Николай Гагарин/РГ
Мордовия планирует стать крупнейшим производителем роз в РФ

В Министерстве сельского хозяйства РФ подвели итоги работы отрасли животноводства за минувший год.

По данным ведомства, в 2018-м в России производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 46,58 тысячи тонн и составило 6,7 миллиона тонн. В том числе в сельскохозяйственных организациях этот показатель вырос на 56,6 тысяч тонн и достиг 6,2 миллиона тонн.

Наивысший прирост производства птицы обеспечен предприятиями АПК Тамбовской, Пензенской областей, Ставропольского края, а также Республик Марий Эл и Мордовия.

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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