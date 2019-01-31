Детский омбудсмен в Омске разберется в деле о насилии над школьницей

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина пообещала уделить пристальное внимание инциденту с насилием со стороны школьниц над сверстницей.

Как передает РИА Новости, омбудсмен проанализирует систему профилактики правонарушений в Октябрьском округе столицы региона.

Ранее в Следственном управлении СКР рассказали об уголовном деле, которое было возбуждено по статье о сексуальном насилии над ребенком, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. По информации следователей, сейчас с жертвой преступления работают психологи.

- По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в Сети интернет, - уточнили в СК.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, в частности ими будут проанализированы условия, в которых воспитываются все участницы инцидента, а также дана оценка работе должностных лиц, ответственных за недопущение подобных правонарушений. Кроме того, в отношении 15-летней школьницы на время следствия может быть избрана мера пресечения.

К исследованию ситуации теперь подключился и аппарат уполномоченного по правам ребенка. Региональный омбудсмен подчеркнула, что в зоне ее внимания будет не только взаимодействие всех профильных служб Октябрьского округа Омска, но и учебно-воспитательная работа в школе №124.