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31.01.2019,  
10:46
Текст:  Наталья Граф (Новосибирск)

Сибирских офицеров перевооружат с пистолетов Макарова на "Грачи"

Фото: пресс-служба ЦВО Фото: пресс-служба ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО

В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Сибири, началось перевооружение офицеров.

Вместо пистолетов Макарова, которые были приняты на вооружение армией в 1951 году, офицерам выдадут новое личное оружие нападения и защиты - пистолеты Ярыгина "Грач".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО перевооружение в 41-ой общевойсковой армии будет завершено уже в феврале.

Пистолет Ярыгина "Грач" - полуавтоматический самозарядный пистолет. Выпускается оружие на Ижевском механическом заводе. По словам военных, стрелять из "Грача" можно при температуре от - 50°С до +50°С.

- В пистолете Ярыгина используется 9 мм бронебойный патрон, способный пробивать броню 1 и 2 класса, - сообщает пресс-служба ЦВО, - Емкость магазина составляет 18 патронов. Пистолет имеет планку для крепления подствольного тактического фонаря с лазерным целеуказателем. Предохранитель двухстороннего действия позволяет приводить его в боевое положение как правой, так и левой рукой.

Кстати, пистолет называется "Грачом", так как в 1990 году Минобороны СССР объявило конкурс на создание нового пистолета по программе "Грач". Тогда его и сконструировали. "Грач" включили пятерку лучших пистолетов мира, которые используются в настоящее время.

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