В Барнауле от воспитателей в частном саду пострадали 14 детей

Следственный комитет утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей и воспитателей частного детского сада в Барнауле. Педагогов будут судить за ненадлежащее обращение с детьми.

От агрессивных воспитателей пострадали 14 малышей из частного сада в возрасте от 2 до 6 лет.

- По данным следствия, с июня 2017 по апрель 2018 года обвиняемые педагоги, исполняя обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как стало известно, воспитатели нередко закрывали детей одних в темной комнате. А чтобы утихомирить малышей во время дневного сна, одна из сотрудниц сада накрывала их постельным бельем и перетаскивала с одной кровати на другую, причиняя физическую боль. В результате ребятишки стали плакать и отказываться ходить в садик, за который их родители ежемесячно платили 20 тысяч рублей.

Как уже сообщала "РГ", встревоженные мамы и папы потребовали показать им видеозаписи того, что происходит в группе. Однако заведующая садиком отказала им, сообщив, что "полетел" жесткий диск. Однако родителям удалось восстановить стертые записи. Своеобразная методика воспитания педагогов их шокировала.

В отношении воспитателей и директора сада, которая знала о происходящем, но не принимала никаких мер, был возбужден ряд уголовных дел. Им может грозить до шести лет лишения свободы.