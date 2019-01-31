В Чечне возбуждено уголовное дело после стрельбы в силовиков

В Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на правоохранителей. Об этом в пятницу сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 января на северо-восточной окраине села Серноводского в Сунженском районе. Неизвестный начал стрелять по передвижному посту МВД. Силовики открыли ответный огонь. Вскоре после нападения в республике был введен план "Сирена" и "Крепость".

В итоге два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести. Позже во время прочесывания леса был обнаружен труп нападавшего, рядом с которым лежал автомат Калашникова. Выяснилось, что уничтоженный преступник был жителем населенного пункта Пседах Малгобекского района Ингушетии, 1995 года рождения. Молодой человек находился в федеральном розыске с 13 октября 2017 года.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сейчас следователи ищут возможных соучастников преступления.