В Дагестане провели тысячу обысков на предприятиях газопотребления

В Республике Дагестан прошли беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления. Об этом сообщил прокурор республики Денис Попов на коллегии ведомства, где подводились итоги работы прошлого года.

Причиной проверок стали многочисленные факты необоснованного начисления местным жителям долгов за газ. Некоторые рейды инициировали после обращений самих жителей, другие - после оперативных мероприятий правоохранительных органов.

Самую крупную сумму задолжали потребители в Карабудахкентском районе. Под особым вниманием сотрудников прокуратуры были тепличные хозяйства, которые традиционно потребляют большой объем газа для отопления помещений. Зачастую они делают это незаконно, а задолженность за потребленный газ выставляется рядовым потребителям.

В ходе рейдов и обысков, по словам прокурора, были выявлены преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств, выплаченных потребителями за газ. Было возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации.

Как пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры, проверки в этой сфере еще продолжаются.