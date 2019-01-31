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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане провели тысячу обысков на предприятиях газопотребления

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

В Республике Дагестан прошли беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления. Об этом сообщил прокурор республики Денис Попов на коллегии ведомства, где подводились итоги работы прошлого года.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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Причиной проверок стали многочисленные факты необоснованного начисления местным жителям долгов за газ. Некоторые рейды инициировали после обращений самих жителей, другие - после оперативных мероприятий правоохранительных органов.

Самую крупную сумму задолжали потребители в Карабудахкентском районе. Под особым вниманием сотрудников прокуратуры были тепличные хозяйства, которые традиционно потребляют большой объем газа для отопления помещений. Зачастую они делают это незаконно, а задолженность за потребленный газ выставляется рядовым потребителям.

В ходе рейдов и обысков, по словам прокурора, были выявлены преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств, выплаченных потребителями за газ. Было возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации.

Как пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры, проверки в этой сфере еще продолжаются.

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