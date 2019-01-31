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31.01.2019 17:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ессентуках обнаружили неизвестные фото царской семьи

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Княжны Татьяна, Мария и Анастасия Романовы с офицерами "Собственного Его Императорского Величества Конвоя" Фото: Предоставлено управлением Федерального казначейства по краю Княжны Татьяна, Мария и Анастасия Романовы с офицерами "Собственного Его Императорского Величества Конвоя" Фото: Предоставлено управлением Федерального казначейства по краю
Княжны Татьяна, Мария и Анастасия Романовы с офицерами "Собственного Его Императорского Величества Конвоя" Фото: Предоставлено управлением Федерального казначейства по краю

В городе Ессентуки Ставропольского края во время реконструкции крыши здания казначейства рабочие наткнулись на спрятанный конверт. В нем находились фотографии семьи Николая II вместе с охранниками, которые тогда назывались конвоем.

Фото: Татьяна Хорошилова/РГ
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Фотографии забрали специалисты из Ставрополя, которые разобрались, откуда конверт взялся на чердаке казначейства.

- Стали искать, кому могла принадлежать эта редкая находка. Фотооткрытки довольно распространенные, а вот фотографии оказались уникальными. Причем открытка с цесаревнами подписана чернилами возле каждой фигуры. На обороте написано "Анатолию Семеновичу, Царское Село, 7 апреля", - рассказала корреспонденту "РГ" начальник штаба поискового отряда Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю "Казначей 26" Вера Самарина.

Поисковики смогли определить, что фотографии принадлежали одному из офицеров "Собственного Его Императорского Величества Конвоя" Анатолию Семеновичу Федюшкину. Такие открытки и фотографии подписывались для служащих конвоя, которые сопровождали и охраняли царскую семью в поездках, в Царском Селе.

Теперь фотографии бережно хранят в специальном темном месте, чтобы с ними ничего не случилось. С них снимут копии, чтобы находки можно было выставлять в музее.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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