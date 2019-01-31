В Кремле не нашли системных проблем в работе газовых компаний в регионах

В Кремле не видят комплексной проблемы в ситуации с компаниями, которые работают с потребителями газа на Северном Кавказе. Если в регионах есть нарушения, принимаются меры.

Заметив, что это корпоративный вопрос, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Неважно, Северный Кавказ или другие регионы: там, где есть нарушения, предъявляются обвинения, потом суд принимает решение об обоснованности этих обвинений".

"Здесь вряд ли можно какую-то системную проблему вычленять, - продолжил представитель Кремля. - Там, где есть проблема - принимаются меры, а по деталям вопрос нужно адресовать в правительство, а лучше в сами компании".