Задекларированный доход Арашукова был на уровне средних показателей по СФ

Арестованный вчера по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений сенатор Рауф Арашуков с момента наделения сенаторскими полномочиями подавал декларации о доходах, в которых указывал ничем не выдающиеся на общем фоне цифры.

Напомним, закон обязывает парламентариев всех уровней ежегодно декларировать доход и имущество, принадлежащее лично им, супругам и несовершеннолетним детям. Сенаторам и депутатам запрещается иметь счета в зарубежных банках, но при этом разрешено иметь в собственности недвижимость за рубежом.

Рауф Арашуков был наделен сенаторскими полномочиями в сентябре 2016 года. За этот год, согласно декларации, размещенной на сайте Совфеда, он заработал 1,6 миллиона рублей, что соответсвует размеру заработной платы федерального парламентария за четыре месяца. В 2017 году сенатор заработал 4,9 миллиона рублей, доход его супруги составил 96 тысяч рублей.

Доход Арашукова в денежном выражении соответствует тем цифрам, которые показывают в декларациях другие сенаторы, не имеющие дополнительных заработков, разрешенных законодательством. Например, второй сенатор от Карачаево-Черкесии - Ахмат Салпагаров, пришедший в Совфед годом ранее Арашукова, за 2017 год заработал 4,6 миллиона рублей.

Рауфу Арашукову, согласно декларации, принадлежат земельный участок площадью 4,5 тыс. кв.м и три жилых дома площадью от 149 до 890 кв.м. В пользовании у семьи парламентария находятся две квартиры (115,5 и 71 кв.м). Транспортных средств Арашуковы в собственности не имеют.

Тем временем, по данным Следственного комитета, дома у сенатора обнаружены золотые слитки весом от 250 грамм до килограмма, один в форме стодолларовой банкноты. Также силовики изъяли при обыске крупную сумму в долларах и четыре банковские карты.