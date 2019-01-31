Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin

Американская армия получит новую модификацию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Соответствующий заказ министерство обороны США сделало компании Javelin Joint Venture.

Как пишет UPI, модификация FGM-148F является новейшей версией Javelin FGM-148. И главная особенность - в новой многоцелевой боевой части. Как заявляют в компании Javelin Joint Venture, новые ракеты в состоянии эффективно поражать легкобронированную технику, живую силу, а также разрушать укрытия противника благодаря наличию осколочной боевой части.

И не только. Ракеты модификации FGM-148F могут поражать и танки и другие тяжелые бронированные цели. Помимо многоцелевой боевой части, FGM-148F имеет еще одно отличие - уменьшенную массу.

Компания выпустит 2100 переносных противотанковых ракетных комплексов. Поставлять в американскую армию их планируют уже в 2020 году. Сама разработка ПТРК Javelin ведется в четыре этапа. Как пишет издание Warspot, в США этапы называют спиралями. Модификация FGM-148F - вторая спираль. Третья и четвертая - работа над снижением массы и стоимости комплекса.