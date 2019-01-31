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31.01.2019,  
18:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin

Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Американская армия получит новую модификацию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Соответствующий заказ министерство обороны США сделало компании Javelin Joint Venture.

Фото: U.S. Navy via AP
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Как пишет UPI, модификация FGM-148F является новейшей версией Javelin FGM-148. И главная особенность - в новой многоцелевой боевой части. Как заявляют в компании Javelin Joint Venture, новые ракеты в состоянии эффективно поражать легкобронированную технику, живую силу, а также разрушать укрытия противника благодаря наличию осколочной боевой части.

И не только. Ракеты модификации FGM-148F могут поражать и танки и другие тяжелые бронированные цели. Помимо многоцелевой боевой части, FGM-148F имеет еще одно отличие - уменьшенную массу.

Компания выпустит 2100 переносных противотанковых ракетных комплексов. Поставлять в американскую армию их планируют уже в 2020 году. Сама разработка ПТРК Javelin ведется в четыре этапа. Как пишет издание Warspot, в США этапы называют спиралями. Модификация FGM-148F - вторая спираль. Третья и четвертая - работа над снижением массы и стоимости комплекса.

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