Дебошир с севшего в Сочи самолета оказался работником Пулково

Мужчина, который 29 января устроил дебош во время полета в Анталию, оказался работником Пулково. Об этом сообщил "РГ" источник в аэропорту Петербурга.

Известно, что мужчине 33 года, он работает грузчиком и в момент происшествия находился в отпуске.

Напомним, ЧП произошло на борту самолета, следовавшего из Петербурга на турецкий курорт. Пассажир - крепкий мужчина с признаками алкогольного опьянения, агрессивно себя вел, кричал и ударил пытавшуюся его утихомирить стюардессу.

Стюарды и пассажиры самолета смогли усадить мужчину в кресло и привязали его ремнями безопасности, а командир борта принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. Таковым оказался авиаузел в Сочи. Пассажира вывели из самолета, у трапа его уже ждали сотрудники полиции.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он арестован на два месяца. Во время допроса в кабинете следователя подозреваемый выглядел смущенным, он сообщил, что не помнит деталей происшествия, поскольку был сильно пьян. О своем поведении он узнал из видео, которое ему показали сотрудники полиции.