Корвет-"невидимка" отстрелялся крылатой ракетой в Балтийском море

В полигонах Балтики экипаж корвета Балтийского флота проекта 20380 "Стойкий" провел тактическое учение с боевым пуском противокорабельной крылатой ракеты.

Задачей экипажу "Стойкого" ставилось нанесение ракетного удара по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень, дрейфующую на расстоянии более 30 километров от боевого корабля. В ходе ракетной стрельбы экипаж выполнил боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех ПК-10, ПК-16.

После стрельбы экипаж корабля провел учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями обеспечения ракетной стрельбы.

На время учения морской полигон Балтийского флота был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Выполнение корветом боевого упражнения обеспечивали около десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

Справка "РГ"

Противокорабельная крылатая ракета "Уран" предназначена для поражения быстроходных морских надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при радиоэлектронно¬м и огневом противодействии. Максимальная дальность пуска ракеты - 260 километров.

Ракета может применяться как одиночно, так и в залпе. Оснащена комбинированной системой управления, в которую входит автопилот и активная радиолокационная головка самонаведения с высокой степенью защиты от радиоэлектронных помех противника.