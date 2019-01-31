Павлюченкова стала четвертьфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

На домашнем корте она взяла верх в двух сетах над латвийкой Еленой Остапенко - 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные и один брейк из шести.

"Рада, что выиграла, пришлось серьезно бороться. Я всегда пытаюсь атаковать, но в первом сете это было сложно сделать. Елена активно играла в атаке, глубоко отправляла мячи, и мне пришлось побегать", - прокомментировала Анастасия свою победу.

Ее соперница по четвертьфиналу уже известна. В следующем раунде россиянка сыграет с голландкой Кики Бертенс, которая выбила из борьбы представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр - 6:4, 6:2.