На Кубани возбудили дело после гибели трехлетней девочки в ДТП

В городе Лабинске Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело в отношении предполагаемой виновницы ДТП, в котором погибла трехлетняя девочка.

По предварительным данным краевой полиции, вечером 26 января на перекрестке улиц Декабристов и Карла Маркса райцентра 60-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля BYD, сбила на пешеходном переходе 38-летнюю женщину с трехлетним ребенком. От полученных травм девочка скончалась в больнице, женщине назначили амбулаторное лечение.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Максимальное наказание статьи - лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пока идет расследование, с предполагаемой виновницы ДТП взята подписка о невыезде.