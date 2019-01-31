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31.01.2019 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани возбудили дело после гибели трехлетней девочки в ДТП

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе Лабинске Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело в отношении предполагаемой виновницы ДТП, в котором погибла трехлетняя девочка.

Фото: vesti.ru
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой

По предварительным данным краевой полиции, вечером 26 января на перекрестке улиц Декабристов и Карла Маркса райцентра 60-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля BYD, сбила на пешеходном переходе 38-летнюю женщину с трехлетним ребенком. От полученных травм девочка скончалась в больнице, женщине назначили амбулаторное лечение.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Максимальное наказание статьи - лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пока идет расследование, с предполагаемой виновницы ДТП  взята подписка о невыезде.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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