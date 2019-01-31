На Кубани в суд передали дело о крупном мошенничестве

На Кубани перед судом предстанет житель Сочи, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в особо крупном размере (часть 2 статьи 165 УК РФ, часть 2 статьи 201 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 174.1 УК РФ). По данным правоохранителей, общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.

- 46-летний сочинец будучи владельцем ряда фирм и организаций в течение нескольких лет собирал деньги с дольщиков для строительства двух многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Центрального и Хостинского районов курорта, - рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Причем злоумышленник возводил здания выше прописанной в соответствующем разрешении этажности и в итоге не ввел дома в эксплуатацию.

Плюс мужчина при строительстве одного из торговых центров муниципалитета продал несколько коммерческих помещений, однако через несколько лет обратился в госорганы с жалобой о неполучении средств по договорам долевого участия. В одностороннем порядке соглашения были расторгнуты и восстановлено право собственности злоумышленника.

Все похищенные средства обвиняемый легализовал с помощью одной из своих организаций, выдав займы самому себе.