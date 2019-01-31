В Волгограде убили парализованного пенсионера

В одной из волгоградских квартир обнаружено тело 81-летнего горожанина со множеством нанесенных ножом ран, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Возбудили уголовное дело по статье "убийство". Следователи по подозрению в этом преступлении задержали 52-летнюю сиделку.

По данным следствия, хозяин длительное время был болен, не вставал с кровати. Накануне присматривавшая за ним сиделка, будучи пьяной, набросилась на подопечного с ножом. Нанеся ему множество ударов, она скрылась.

Тело нашли родственники, которые пришли навестить пенсионера. Они вызвали полицию. Криминалисты насчитали с десяток колото-резанных и проникающих ранений: удары пришлись по рукам, ногам и животу.

Подозреваемую задержали на улице рядом с домом убитого. Мотив преступления выясняется. В суд подготовлено ходатайство о заключении ее под стражу.