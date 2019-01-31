Силовики нагрянули с обысками в мэрию Златоуста

В администрации Златоуста прошли оперативно-розыскные мероприятия в отношении муниципального предприятия "Коммунальные сети". В мэрии подтвердили информацию об обыске и выемке документов.

- В рамках оперативного мероприятия осуществлялась проверка информации о расходовании денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги, а также бюджетных средств, полученных муниципальным предприятием в качестве субсидий, - сообщили в пресс-службе администрации городского округа. - Проверку провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе обыска часть интересующих полицию документов была изъята, отметили в мэрии.