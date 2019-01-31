Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину

Члены экипажа контейнеровоза "Манди", захваченные нигерийскими пиратами, освобождены и находятся на территории РФ.

"В настоящее время моряки прибыли на Родину. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится на официальном сайте МИД РФ. Дипломаты выразили признательность всем участникам спасательной операции.

Напомним, что команда судна была захвачена 2 января в Гвинейском заливе в районе территориальных вод Бенина. Контейнеровоз шел под флагом Панамы. В момент инцидента на борту "Манди" находились 24 человека, шестеро из которых попали в плен.