СМИ узнали о гонорарах экс-постпреда США при ООН Никки Хейли

Лекция бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли стоит 200 тысяч долларов. Именно такой гонорар политик требует за одно выступление перед частной аудиторией. А в качестве средства передвижения Хейли необходимо предоставить вип-самолет.

Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь сразу на несколько различных источников. Уточняется, что данные требования распространяются только на выступления Хейли в США. За ее лекции в других странах придется заплатить больше, пишет ТАСС.

Телеканал напоминает, что еще до отставки с должности постпреда Хейли говорила о желании податься в частный сектор, но детали не раскрывала. По оценке СМИ, эта женщина-политик по величине гонорара стоит вровень с экс-председателем федеральной резервной системы Беном Бернанке, бывшей первой леди Мишель Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

Напомним, Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами, вступила в должность постпреда США при ООН в январе 2017 года. В октября 2018 года она объявила об уходе, объяснив свое решение тем, что "берет паузу на некоторый срок".