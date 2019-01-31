Темпы роста ВВП Германии могут значительно снизиться в текущем году

Рост немецкой экономики может значительно ухудшиться в 2019 году. К неутешительным выводам пришло правительство ФРГ.

В Берлине отмечают, что ВВП страны вырастет в текущем году всего на один процент вместо обживаемого ранее показателя в 1,8 процента. Накануне министерство экономики и энергетики ФРГ обнародовало свой прогноз на этот счет, передает Deutche Welle.

Негативное влияние на экономику Германии окажут, в первую очередь, внешние факторы, в том числе выход Великобритании из Евросоюза, а также продолжающаяся торговая война между США и Китаем.