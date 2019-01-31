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Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер

Новости
    31.01.2019, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ветеран Голливуда, актер, режиссер и сценарист Дик Миллер скончался вчера, 30 января, в Лос-Анджелесе на 91-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Указано, что артист отошел в окружении родных. Причины смерти - "естественные".

Ричард Миллер родился в 1928 году в Бронксе, Нью-Йорк. Cлужил в армии, серьезно занимался боксом. В пятидесятые переехал в Лос-Анджелес и был замечен монструозным титаном жанрового кино Роджером Корманом, у которого Дик далее активно снимался на протяжении двадцати лет.

Экранный дебют - 1955 год, вестерн Кормана "Женщина из племени апачей". Первая по-настоящему заметная роль - комедийный хоррор того же Кормана "Ведро крови" (1959-й), в котором Дик сыграл свою единственную главную роль.

Кроме Кормана Миллер был любимцем Роберта Земекиса и Джо Данте, за роль в "Гремлинах" которого номинировался на важную профильную премию "Сатурн".

За карьеру Дик сыграл, будучи признанным мастером эпизода и талисманом для многих режиссеров, в более чем 180 фильмах и сериалах, среди которых "Скорая помощь", "Чудеса науки", "Звездный путь" и "Байки из склепа", "Эльвира - повелительница тьмы", "Сумеречная зона", "Терминатор", "Детективное агентство "Лунный свет", "Кошмары Фредди", "Пираньи", "Грязная дюжина", так далее, так далее.

Снялся Миллер и в "Криминальном чтиве" у Тарантино, но кадры с участием Дика при финальном монтаже были вырезаны - ничего личного: по чисто техническим причинам.

Работал на озвучке. Написал в соавторстве сценарии боевика "Джексон-динамит" и военной комедии "В какой стороне линия фронта?". Срежиссировал эпизод сериала "Полиция Майами: Отдел нравов".

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