Умерла актриса из "Операции "Ы" Валентина Березуцкая

Заслуженная артистка России, актриса театра, кино и ТВ Валентина Березуцкая скончалась сегодня, 31 января, днем в возрасте 86 лет.

Как сообщает РЕН ТВ, причина смерти Березуцкой - внезапная остановка сердца.

По информации канала, артистка находилась дома, когда ей стало трудно дышать. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала у Валентины Федоровны состояние клинической смерти, после чего была вызвана реанимация.

К сожалению, спасти актрису не удалось.

Валентина Федоровна Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в селе Спасское Медвенского района Курской области. Мать была домохозяйкой, отец - военным.

В 1955-м окончила актерский факультет ВГИКа. По воспоминаниям, была одной из любимиц курса. Далее была распределена в штат киностудии "Мосфильм" и театра-студии киноактера, где проработала около сорока лет.

На экранах дебютировала еще студенткой, сыграв, собственно, студентку в социальной драме Леонида Лукова "Об этом забывать нельзя" - с Сергеем Бондарчуком и Вячеславом Тихоновым (одна из первых его ролей).

Всего за карьеру Березуцкая сыграла более двухсот ролей - в основном эпизодических - в фильмах и сериалах, среди которых "Летят журавли", "Баллада о солдате", "Иван Бровкин на целине", "Операция "Ы", "Новые приключения неуловимых", "Вечный зов", серии про Анискина, "Авария - дочь мента", "Любить по-русски", "ДМБ", "Антикиллер", "Каменская", "Дневной дозор". Амплуа - "простая русская женщина".

О месте и дате прощания с актрисой будет объявлено позднее.