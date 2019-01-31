Умерла актриса Луиза Мориц, сыгравшая в "Пролетая над гнездом кукушки"

Американская актриса кубинского происхождения, музыкант и предприниматель Луиза Мориц умерла в одиночестве в хосписе в Лос-Анджелесе, Калифорния, на 73-м году жизни.

Об этом пишет USA Today со ссылкой на официального представителя и близкого друга Мориц.

Louisa Moritz dead - Bill Cosby rape accuser who starred in One Flew Over the Cuckoo’s Nest alongside Jack Nicholson dies age 72 https://t.co/sOtUTP9zpj — Irish Sun (@IrishSunOnline) January 30, 2019

Причиной смерти артистки стала остановка сердца - последний год, по словам представителя, Луиза была и так очень плоха, а недавний инцидент ее добил. Сообщается, что Мориц ездила в Вашингтон на встречу со своим юристом - по делу о домогательствах комика Билла Косби (Луиза была одним из первых его обвинителей), упала и серьезно расшиблась.

Да и в целом ситуация с Косби ее сильно подорвала, утверждает друг актрисы.

Louisa Moritz, ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’ actress and Cosby accuser, dead at 72 https://t.co/vBCkX44m72 pic.twitter.com/s0xBEy3hpi — Page Six (@PageSix) January 30, 2019

Издание передает, что Луиза, в первую очередь известная эпизодической ролью проститутки Роуз в драме Формана "Пролетая над гнездом кукушки", отошла еще 4 января. Но известно об этом стало лишь сегодня.

Луиза Мориц (псевдоним) родилась в 1946-м в Гаване. В США, в Нью-Йорк, перебралась в начале шестидесятых. Оттуда - в Голливуд. Выучились на юриста. Сниматься начала в 1966-м. Далее сыграв в более чем сорока фильмах и сериалах, включая "Последнего американского девственника", "Новогоднее зло", "Невероятного Халка", "Гонки "Пушечное ядро", "Смертельные гонки 2000", "Чертова служба в госпитале МЭШ" (медсестра Санчес), озвучила Читу в скабрезном мультфильме "Девять жизней кота Фрица".