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Рубрика: В мире

В Брюсселе придумали, как избавиться от нежелательных беженцев

Текст: Юрий Ершов
Европейский парламент (ЕП) подготовил документ, направленный против граждан тех стран, которые не принимают обратно нежелательных в ЕС беженцев. Об этом сообщает немецкий еженедельник "Шпигель".

Согласно законопроекту, граждане таких стран могут столкнуться с определенными трудностями при оформлении визы в ЕС. Срок этой процедуры значительно увеличится, а стоить виза будет гораздо больше. Причем и срок действия европейской визы будет намного короче.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Для справки: по данным Европарламента, ныне представители 104 третьих стран без визы на территорию ЕС въехать не могут. А желающих будет наверняка много. Так, например, в 2016 году были выданы более 15 миллионов виз гражданам из государств, не входящих в Евросоюз.

Как считают авторы документа, эффективность сотрудничества с третьими странами по приему назад мигрантов и "отказников" будет оцениваться Еврокомиссией каждый год. Причем, по новым правилам, будут учитываться не только мигранты, которым отказано в приеме, но и те, чей срок визы истек, и те, кто проник в ЕС нелегально.

Для граждан из "лояльных" стран визы будут оформляться по упрощенной процедуре и в ускоренном режиме. Хотя они тоже станут дороже - не 60, как сейчас, а 80 евро. Дети до шести лет, студенты и ученые от уплаты освобождаются. Предполагается, что это нововведение вступит в силу через полгода.

Между тем

Криминальная полиция Германии в среду задержала трех выходцев из Ирака, которые проживали в земле Шлезвиг-Гольштейн с 2015 года. По данным еженедельника "Шпигель", который ссылается на правоохранителей, предполагается, что троица активно готовила кровавый теракт в Германии. Следователи проверяют принадлежность этих беженцев к одной из террористических организаций. Вскоре подозреваемые предстанут перед судом. 

В мире Европа Беженцы в Европе
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