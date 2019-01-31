В МИД РФ возмущены задержкой выдачи американских виз жене Виктора Бута

На Смоленской площади призвали США не затягивать с выдачей американских виз супруге и дочери гражданина РФ Виктора Бута, который находится в заключении на территории американского государства.

"В этой связи МИД на прошлой неделе направил соответствующую ноту с требованием исправить положение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Москве рассчитывают, что американские партнеры прекратят рвать и без того слабые связи с Россией. Захарова уточнила, что Виктор Бут находится в заключении уже более десяти лет. В этой связи попытки США препятствовать встрече родственников выглядят бесчеловечными.