В США избившего сенатора мужчину оштрафовали на полмиллиона долларов

Американский суд обязал мужчину, избившего сенатора Рэнда Пола, выплатить пострадавшему 582 тысячи долларов.

Напомним, конфликт на бытовой почве разгорелся в ноябре 2017 года в городе Боулинг-Грин. Повздорили два соседа. Словесная перепалка переросла в драку. В итоге 60-летний Рене Бучер сломал 56-летнему Полу пять ребер.

Сенатор потребовал от своего соседа компенсацию за физический и моральный ущерб в размере полутора миллионов долларов. Но и вынесенным судом вердиктом Пол остался доволен, подчеркнув, что решение присяжных "служит четким сигналом, что насилие не выход".

Добавим, что в прошлом году Бучер за совершенное преступление был приговорен к одному месяцу тюрьмы и уже отсидел свой срок.