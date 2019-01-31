В США попытались напасть на автоколонну делегации из Китая

В США неизвестный попытался атаковать автоколонну делегации из Китая.

Инцидент произошел в Вашингтоне недалеко от Белого дома. Представители КНР прибыли в американскую столицу для ведения торговых переговоров со своими партнерами из США, передает издание The Independent.

Во время происшествия пострадал представитель Секретной службы, который попытался воспрепятствовать нападению на автоколонну. Мужчина получил травму ноги, но его жизнь сейчас вне опасности.

Злоумышленник задержан. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.

Известно, что преступник действовал один, возможно, из хулиганских побуждений. Во время попытки напасть на машины китайской делегации он пересек оцепление и проник на территорию, куда проход для обычных граждан был временно ограничен.