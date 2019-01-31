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31.01.2019 06:44
Рубрика: В мире

В США попытались напасть на автоколонну делегации из Китая

Текст: Александр Ленин

В США неизвестный попытался атаковать автоколонну делегации из Китая.

Фото: AP
Китай готов пойти на уступки США, но в разумной степени

Инцидент произошел в Вашингтоне недалеко от Белого дома. Представители КНР прибыли в американскую столицу для ведения торговых переговоров со своими партнерами из США, передает издание The Independent.

Во время происшествия пострадал представитель Секретной службы, который попытался воспрепятствовать нападению на автоколонну. Мужчина получил травму ноги, но его жизнь сейчас вне опасности.

Злоумышленник задержан. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.

Известно, что преступник действовал один, возможно, из хулиганских побуждений. Во время попытки напасть на машины китайской делегации он пересек оцепление и проник на территорию, куда проход для обычных граждан был временно ограничен.

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