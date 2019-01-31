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31.01.2019,  
10:18
Текст:  Антон Валагин

Видео: российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО

В Сети появилось видео красивого маневра Су-27 ВКС России: самолет жестко отогнал истребитель НАТО, подошедший слишком близко к правительственному самолету РФ.

Охрана "борта № 1" и других самолетов правительственного авиаотряда "Россия" - одна из обязанностей ВКС. Помимо статусных функций, истребители выполняют реальную боевую задачу: защитить вверенный борт от нападения с воздуха и земли. Причем любой ценой - если по охраняемому объекту выпущена ракета, пилот истребителя обязан подставить под удар свой самолет, рискую жизнью.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В данном случае все обошлось: истребитель F-16 поспешно отвернул в сторону и отошел на почтительное расстояние. Если бы его пилот чуть замешкался, столкновение было бы неминуемо. Именно самоотверженность российского летчика, его готовность идти да конца и победить любой ценой вызвала восторг у зрителей.

- Это просто мощно. Прям вот мощь мощняцкая. Без лишних разговоров и реверансов, - написал Domichev.

- Парняга - стальной, - согласен с ним sergei_badyuk.

- Как красиво! Аккуратно и очень настойчиво, - восхищен diver_77.

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